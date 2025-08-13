Ο Τζίτζι Ντοναρούμα «κλείνει» στη Μάντσεστερ Σίτι μετά τις «αιχμές» για τον Λουίς Ενρίκε στην Παρί Σεν Ζερμέν

Μετά από μία ονειρική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τζίτζι Ντοναρούμα βρέθηκε ουσιαστικά εκτός ομάδας από τον Λουίς Ενρίκε και πλέον βρίσκεται κοντά στη μετεγγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Λουίς Ενρίκε εξήγησε ότι ήθελε κάτι διαφορετικό για τη θέση του τερματοφύλακα στην Παρί Σεν Ζερμέν και ο Τζίτζι Ντοναρούμα δήλωσε απογοητευμένος και πληγωμένος, σημειώνοντας ότι “κάποιος αποφάσισε ότι δεν μπορώ πλέον να είμαι μέρος της ομάδας και να συμβάλλω στην επιτυχία της”.

Η Μάντσεστερ Σίτι έσπευσε έτσι να εκμεταλλευτεί το γεγονός και φαίνεται ότι βρίσκεται μία… ανάσα από τον Ιταλό τερματοφύλακα, ο οποίος και κατέκτησε πέρυσι το Champions League με τους Παριζιάνους.