Ο Τζίτζι Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι: Επίσημη η βόμβα των Πολιτών με τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα κατάφερε να αποκτήσει τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου
REUTERS
REUTERS / Andrew Couldridge

Την απόκτηση του Τζίτζι Ντοναρούμα ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας αποχώρησε από την Παρί Σεν Ζερμέν και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Πολίτες.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού όσον αφορά τα γκολποστ, πυροδοτώντας τη “βόμβα” Τζίτζι Ντοναρούμα.

Μετά την επισημοποίηση της αποχώρησης του Έντερσον για τη Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030.

Το deal με την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έκλεισε στα 35 εκατ. ευρώ.

Με τους Παριζιάνους ο 26χρονος αγωνίστηκε σε 161 παιχνίδια (56 clean sheet) σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας συνολικά 10 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League τον περασμένο Ιούνιο.

«Το να υπογράψω για τη Μάντσεστερ Σίτι είναι μια τόσο ξεχωριστή και περήφανη στιγμή για μένα.

Εντάσσομαι σε μια ομάδα γεμάτη με ταλέντα παγκόσμιας κλάσης και σε μια ομάδα με επικεφαλής έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αυτή είναι μια ομάδα που κάθε παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να ενταχθεί.

Θαύμαζα να παρακολουθώ τη Μάντσεστερ Σίτι για πολλά χρόνια – οπότε το να μπορώ τώρα να παίζω για την ομάδα είναι μια τεράστια τιμή και ένα προνόμιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Το να παίξω στο Έτιχαντ θα είναι πολύ, πολύ ξεχωριστό για μένα.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό που με περιμένει και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τα πάντα για να προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει ακόμη περισσότερες επιτυχίες», ανέφερε ο Ντοναρούμα στις πρώτες του δηλώσεις.

