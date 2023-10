Γαλλία, Καμερούν και ΗΠΑ “πάλευαν” να τον βάλουν στο ρόστερ τους, με τον Εμπίντ να διαλέγει τελικά την Team USA για να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν “πανστρατιά” για το Παρίσι, ώστε να επιστρέψουν στην κορυφή μετά την αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Φιλιππινών και ο Εμπίντ θα τις κάνει πια “πανίσχυρες”.

Ο περσινός MVP του NBA αποφάσισε να αγωνιστεί με τις ΗΠΑ στο Παρίσι και αναμένεται πια να είναι ο βασικός σέντερ μιας ομάδας που εκτιμάται ότι θα έχει και Λεμπρόν Τζέιμς, Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ και πολλούς ακόμη σούπερ σταρ του NBA.

