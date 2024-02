Τα νέα στους Σίξερς, σχετικά με το πρόβλημα του Τζόελ Εμπίντ, δεν είναι καλά. Ο ηγέτης της ομάδας θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο και θα λείψει για απροσδιόριστο διάστημα από τις υποχρεώσεις της στο ΝΒΑ.

Ο Τζόελ Έμπιντ αποφάσισε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου ν’ αποκατασταθεί ο τραυματισμός στο αριστερό γόνατο, που υπέστη στην αναμέτρηση των Σίξερς με τους Γουόριορς, την περασμένη εβδομάδα.

Ο 29χρονος ψηλός τραυματίσθηκε, όταν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα έπεσε στο αριστερό γόνατο του. “Η πόρτα δεν είναι κλειστή για την επιστροφή του αυτή τη σεζόν”, αναφέρει η επίσημη ενημέρωση των Σίξερς. Περισσότερες πληροφορίες για το πόσο θα λείψει ο Καμερουνέζος σέντερ, θα δοθούν μετά το χειρουργείο.

Ο Εμπίντ κάνει εξαιρετική σεζόν εφέτος και βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος με 35,3 πόντους μ.ο. ανά αγώνα, ενώ έχει επίσης 11,3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 1,8 μπλοκ.

Μετά τον τελευταίο τραυματισμό του ο MVP της σεζόν 2022/23 θα τεθεί εκτός διεκδίκησης για τον τίτλο, καθώς δεν θα συμπληρώσει το μίνιμουμ των 65 συμμετοχών που απαιτούνται από φέτος για να πάρει το βραβείο.

Joel Embiid is down in serious pain…Hope he is OK.



