Άσχημα είναι τα νέα για τον περυσινό MVP του πρωταθλήματος Τζοέλ Εμπίντ. Ο ηγέτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς διαγνώστηκε με έναν τύπο ρήξης του μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και εξετάζει το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, σύμφωνα με το «Athletic».

Ο Τζόελ Εμπίντ, οι γιατροί του αλλά και οι Σίξερς θα αποφασίσουν από κοινού, εάν η καλύτερη πορεία δράσης είναι να ξεκουραστεί και να αποκαταστήσει τον τραυματισμό ή να υποβληθεί σε μια διαδικασία που θα απαιτούσε να χάσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Εμπίντ τραυματίστηκε στο γόνατό στην τέταρτη περίοδο της ήττας από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς την Τρίτη, όταν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα έπεσε στο αριστερό του γόνατο.

Ο Εμπίντ κάνει εξαιρετική σεζόν φέτος και βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ του πρωταθλήματος με 35,3 πόντους ανά αγώνα, ενώ έχει επίσης 11,3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 1,8 μπλοκ.

Από τις 17 Νοεμβρίου έως τις 25 Ιανουαρίου, ο Εμπίντ σημείωσε τουλάχιστον 30 πόντους σε 22 διαδοχικά παιχνίδια, ενώ στις 22 Ιανουαρίου σημείωσε 70 πόντους και «μάζεψε» 18 ριμπάουντ στη νίκη επί των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Joel Embiid is down in serious pain…Hope he is OK.



