Ο Τζοέλ Εμπίντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς

Ο Τζοέλ Εμπίντ θα συνεχίζει να αγωνίζεται στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, με τον 30χρονο να υπογράφει νέο συμβόλαιο με την ομάδα του ΝΒΑ, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το 2029.

Ο Τζοέλ Εμπίντ θα μείνει για πάντα στην Φιλαδέλφεια και τους Σίξερς, καθώς ο έμπειρος σέντερ συμφώνησε με την ομάδα του ΝΒΑ, για τριετή επέκταση του συμβολαίου του, που θα τον κάνει πλουσιότερο κατά 193 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτό τον τρόπο η ομάδα της Πενσιλβανία, θα κρατήσει στο δυναμικό της, ένα από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ, θέλοντας να χτίσει γύρω του μια ανταγωνιστική ομάδα, η οποία θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα.

Το deal αυτό σημαίνει πως για την προσεχή πενταετία ο 30χρονος άσος θα εισπράξει συνολικά 301 εκατ. δολάρια, ποσό που τον κατατάσσει μεταξύ των τριών πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στο ΝΒΑ.

JUST IN: Joel Embiid says he is signing a contract extension with the Philadelphia 76ers. The one-time NBA MVP will sign a three-year, $193 million maximum extension with the 76ers, with a player option in 2028-2029, sources tell @TheAthletic. pic.twitter.com/BzA0mUO8yc