Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά με 3-0 σετ στον τελικό του Australian Open και κατέκτησε τον 22ο Grand Slam τίτλο του.

Μετά το τέλος του τελικού του Australian Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς συγκλόνισε με τον τρόπο που πανηγύρισε, αφού ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στην μητέρα του στην εξέδρα.

Ο θρυλικός Σέρβος τενίστας έβγαλε όλη την ένταση του, όλα όσα είχε μέσα του τον τελευταίο χρόνο μετά τον περσινό αποκλεισμό του από τη διοργάνωση λόγω του ότι ήταν ανεμβολίαστος, έχοντας δίπλα όλους τους δικούς του ανθρώπους.

Δείτε το βίντεο:

Overcome with emotion! 😭



Novak Djokovic breaks down into tears after his historic 10th Australian Open title. 🏆



What a moment. What a release. What a night for one of the greatest to ever grace a tennis court. 👏🏆



🖥️ #AusOpen | https://t.co/KfWgfBbqFo#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/lIZYxXfmv8