Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Τβέντε, με τον Έλληνα διεθνή να ανακοινώνεται από την Ολλανδική ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τη Νόριτς για ένα χρόνο.

Οι δηλώσεις του Τζόλη μετά την ανακοίνωση της μετεγγραφής

«Η φιλοδοξία μου είναι να παίξω και να γίνω πολύτιμος για την ομάδα» τόνισε μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ο Τζόλης και συνέχισε: «Έχω ακούσει και είδα ότι οι οπαδοί είναι φανταστικοί και περιμένω με ανυπομονησία να ζήσω αυτή την εμπειρία.»

«Είχα επαφή με τον Δημήτρη και μ΄ ενημέρωσε πλήρως για το κλαμπ. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος και μου είπε πως ήταν ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του που έπαιξε εδώ.

Επίσης είχα και μία κουβέντα με τον Ρον Γιανς και τον Γιαν Στρόιερ. Θεωρώ πως για μένα ήταν ένα το καλύτερο βήμα», πρόσθεσε ο νεαρός στράικερ.

Norwich City can confirm that Christos Tzolis has joined Dutch side FC Twente on loan for the season.



Everyone at the club wishes him the best during his spell with the Eredivisie club.#NCFC