Ο Βαγγέλης Μαρινάκης απέκτησε την Ρίο Άβε

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι και επίσημα ο νέος ισχυρός άνδρας της Ρίο Άβε. Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, απέκτησε το 80% των δικαιωμάτων του συλλόγου.

Εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη στη Ρίο Άβε! Όπως αναφέρεται από Μέσα στην Πορτογαλία ολοκληρώθηκε και επίσημα το deal για την απόκτηση του 80% του συλλόγου από τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Από τον Ιανουάριο ήταν γνωστό πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησε και στην αγορά της ομάδας από την Πορτογαλία και πλέον ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών. Για την ακρίβεια, θα ανήκει στην RAH Sports Investments Limited, η οποία δικών του συμφερόντων και έχει έδρα την Κύπρο.

OFICIAL | Rah Sports Investments Limited é a nova acionista maioritária de 80% da recém-criada SAD do Rio Ave



Trata-se de uma empresa criada a 25 de janeiro de 2024, com sede no Chipre e 100% controlada por Miltiades Marinakis, filho de Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos… pic.twitter.com/LegZFPrR7V