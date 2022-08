Η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League και στο γήπεδο βρίσκεται για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Εκτός από ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο “ισχυρός άνδρας” και της Νότιγχαμ Φόρεστ την οποία και επανέφερε μετά από χρόνια στην Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το λόγο αυτό, όταν η παρουσία του έγινε αντιληπτή στο «Σίτι Γκράουντ», κέρδισε και το χειροκρότημα του κόσμου στις κερκίδες, όπως αναφέρουν και τα τοπικά Μέσα.

#nffc owner Evangelos Marinakis gets a round of applause at the City Ground… pic.twitter.com/TDudUBCmE8