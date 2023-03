Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, υποστηρίζοντας ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα καλύψει το ποσό των 41 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την ομάδα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε ομάδα Premier League και φαίνεται ότι συνεχίζει να επενδύει σε αυτή.

Επί των ημερών του, η ιστορική αγγλική ομάδα, επέστρεψε στην Premier League και πλέον δείχνει ικανή να εξασφαλίσει και την παραμονή της σε αυτή και για την επόμενη σεζόν.

