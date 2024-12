Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνάντησε παιδιά με σύνδρομο Down στο γήπεδο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνάντησε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Νότιγχαμ Φόρεστ νεαρούς παίκτες της ομάδας Γουόριορς Γιουνάιτεντ, που απαρτίζεται από παιδιά με σύνδρομο Down, σε μια πολύ όμορφη κίνηση από τον ισχυρό άνδρα των «ρεντς».

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ, απέναντι στην Ίπσουιτς Τάουν, στον οποίο οι «ρεντς» κέρδισαν 1-0, με τον ίδιο μετά το τέλος του παιχνιδιού να συναντά την ομάδα των Γουόριορς Γιουνάιτεντ.

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει παίκτες άτομα με σύνδρομο Down από την περιοχή του Νότιγχαμσαϊρ, με τον Μαρινάκη να συνομιλεί μαζί τους, να μοιράζει ορισμένα δώρα και να προσκαλεί τα μέλη του συλλόγου στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Our owner Evangelos Marinakis met Warriors United after Saturday’s win against Ipswich Town.



We look forward to welcoming them amongst others back to our home for a special Christmas Party later this month.#HomeForChristmas pic.twitter.com/xbSwb5QxRG