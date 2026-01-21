Ο Βαγγέλης Παυλίδης γλίστρησε σε εκτέλεση πέναλτι στο Γιουβέντους – Μπενφίκα και έστειλε την μπάλα απελπιστικά άουτ

Με την Γιουβέντους να προηγείται της Μπενφίκα μέσα στο Τορίνο με 2-0, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ο Βαγγελης Παυλίδης είχε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει στο σκορ για τους Πορτογάλους, με εκτέλεση πέναλτι, που όμως την… πέταξε στα σκουπίδια.

Ο Λεάντρο Μπαρέιρο έπεσε μέσα στην αντίπαλη περιοχή από μαρκάρισμα και ο διαιτητής είδε τη φάση μέσω onfield review και έδωσε πέναλτι στο 81′. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα, αλλά η εκτέλεσή του ήταν τραγική, αφού ο Έλληνας επιθετικός γλίστρησε πριν την επαφή του με την μπάλα και την έστειλε απελπιστικά άουτ.

Η εστία του Ντι Γκρεγκόριο έμεινε μέχρι τέλους απαραβίαστη, αφού η Μπενφίκα ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα της Γιουβέντους .