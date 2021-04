Ο Βαγγέλης Παυλίδης οδήγησε τη Βίλεμ σε μία σημαντική νίκη παραμονής επί της Βάλβαικ του Κώστα Λάμπρου, γράφοντας, παράλληλα, ιστορία.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης με πλασέ από κοντά και χάρισε τη νίκη (1-0) στην ομάδα του.

Παράλληλα, έβαλε το όνομα του με χρυσά γράμματα στο βιβλίο της ιστορίας της ολλανδικής ομάδας, καθώς ο 22χρονος επιθετικός έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που σημειώνει 25 γκολ σε αυτήν την ηλικία στο ολλανδικό πρωτάθλημα.

We did it, together#WILRKC pic.twitter.com/YOlRq38ELv