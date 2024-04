Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε ξανά στη νίκη της Άλκμααρ

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε άλλο ένα γκολ τη φετινή σεζόν, με τον Έλληνα επιθετικό να σημειώνει το 31ο τέρμα του με τη φανέλα της Άλκμααρ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ασταμάτητος, με τον 25χρονο ποδοσφαιριστή να σκοράρει για 31η φορά τη φετινή σεζόν, με τον ίδιο να δίνει τη νίκη της Άλκμααρ με 3-0 απέναντι στην Ναϊμέγκεν.

Συγκεκριμένα ο Παυλίδης στο 58΄είχε κάνει το 2-0 για την ομάδα του, με τον ίδιο να φτάνει τα 27 τέρματα στο πρωτάθλημα της Eredivisie και να μοιράζεται την κορυφή στην σχετική λίστα με τον Λουκ Ντε Γιονγκ.

VANGELIS PAVLIDIS DOUBLES THE LEAD WITH A GREAT FINISH ON THE HALF-VOLLEY!!!

@FootColic pic.twitter.com/XQF0wqlSqN