Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει κατά ριπάς με την Μπενφίκα – Τα πρωτοσέλιδα στην Πορτογαλία και ο καθησυχαστικός Μάρκο Σίλβα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει τα όργια με την Μπενφίκα! Ο Έλληνας επιθετικός κατάφερε να σημειώσει χατ τρικ μέσα σε 7 λεπτά (47΄, 49, 54΄), στον διασυρμό της Κάζα Πία (0-7) για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ενώ είχε και μια ασίστ.

Συνολικά, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει σημειώσει 9 γκολ σε διάστημα 19 ημερών, με το όνομά του να εμπλέκεται σε πολλά μετεγγραφικά σενάρια.

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Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Επίσης, έχει 5 γκολ στο Europa League. Από τις 30 Ιουλίου όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι το χθεσινοβραδινό ματς (17.08.2026) ο Έλληνας επιθετικός σκοράρει κατά ριπάς.

Μετά το τέλος του αγώνα της Μπενφίκα στην έδρα της Κάσα Πία, ο προπονητής των αετών της Λισαβόνας, Μάρκο Σίλβα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τον διεθνή φορ, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του δεν φοβάται τη μετεγγραφική αγορά και πως ο Παυλίδης αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων της.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε ότι ο σύλλογος επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ομάδας και στη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League, δείχνοντας πως ο 27χρονος φορ υπολογίζεται κανονικά για τη συνέχεια της σεζόν.

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«Não mando recados para ninguém, muito menos para os jogadores»



Marco Silva negou que tenho enviado recados aos jogadores na última conferência de imprensa e respondeu se a equipa estava dependente da entrada na Liga Europa para receber reforços. #benfica #marcosilva pic.twitter.com/HDsZdKCoXM — A BOLA (@abolapt) August 18, 2026

Την ίδια όμως στιγμή, τα πορτογαλικά Μέσα αποθέωσαν τον διεθνή επιθετικό αναδεικνύοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνιστική του εικόνα και τη σημασία του για την Μπενφίκα.