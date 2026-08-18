Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει κατά ριπάς με την Μπενφίκα – Τα πρωτοσέλιδα στην Πορτογαλία και ο καθησυχαστικός Μάρκο Σίλβα

Ο Έλληνας επιθετικός εντυπωσιάζει με την απόδοσή του στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά ο προπονητής της Μπενφίκα δεν ανησυχεί για τις μετεγγραφικά "σενάρια"
ΦΩΤΟ gettyimages
ΦΩΤΟ gettyimages
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει τα όργια με την Μπενφίκα! Ο Έλληνας επιθετικός κατάφερε να σημειώσει χατ τρικ μέσα σε 7 λεπτά (47΄, 49, 54΄), στον διασυρμό της Κάζα Πία (0-7) για το πορτογαλικό πρωτάθλημα, ενώ είχε και μια ασίστ.

Συνολικά, στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει σημειώσει 9 γκολ σε διάστημα 19 ημερών, με το όνομά του να εμπλέκεται σε πολλά μετεγγραφικά σενάρια.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε τα 4 γκολ στις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Επίσης, έχει 5 γκολ στο Europa League. Από τις 30 Ιουλίου όταν η ομάδα του αντιμετώπισε τη Σεντ Γκάλεν, μέχρι το χθεσινοβραδινό ματς (17.08.2026) ο Έλληνας επιθετικός σκοράρει κατά ριπάς.

Μετά το τέλος του αγώνα της Μπενφίκα στην έδρα της Κάσα Πία, ο προπονητής των αετών της Λισαβόνας, Μάρκο Σίλβα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τον διεθνή φορ, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του δεν φοβάται τη μετεγγραφική αγορά και πως ο Παυλίδης αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων της.

Ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε ότι ο σύλλογος επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ομάδας και στη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League, δείχνοντας πως ο 27χρονος φορ υπολογίζεται κανονικά για τη συνέχεια της σεζόν.

Την ίδια όμως στιγμή, τα πορτογαλικά Μέσα αποθέωσαν τον διεθνή επιθετικό αναδεικνύοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την αγωνιστική του εικόνα και τη σημασία του για την Μπενφίκα.

pavlidis ojogo

Η «O Jogo» έγραψε χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδό της: «Sem piedade» («Χωρίς έλεος»), ενώ η «A Bola»: «Fulminante» («Καταιγιστικός») αποτυπώνοντας τον ενθουσιασμό για την παρουσία του Παυλίδη, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ποδοσφαιρικών συζητήσεων στην Πορτογαλία.

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