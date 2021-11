Ο Βαλεντίνο Ρόσι έβαλε τέλος στην τεράστια καριέρα του, περνώντας για τελευταία φορά τη γραμμή του τερματισμού στον αγώνα του MotoGP στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Ο Ιταλός θρύλος της μοτοσυκλέτας, στα 42 του χρόνια αποφάσισε να σταματήσει από την ενεργό δράση και στον τελευταίο αγώνα της καριέρας του, τερμάτισε στην τιμητική 10η θέση.

Για την ιστορία, τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Πέκο Μπανάια με την Ducati, ενώ ο Ρόσι αποχωρεί από το MotoGP ως ο κορυφαίος όλων των εποχών, με 9 πρωταθλήματα (7 στο premier class).

