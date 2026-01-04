Ο Βάργκα έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του με την ΑΕΚ

Ο Μπάρναμπας Βάργκα με δύο ώρες καθυστέρηση, λόγω των προβλημάτων στα ελληνικά αεροδρόμια με το FIR, έφτασε στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον Βάργκα για τα επόμενα 3,5 χρόνια και η μεταγραφή του θα ανακοινωθεί, αφού ξεκουραστεί και περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (05/01/26).

Η Ένωση είχε έρθει σε συμφωνία με τη Φερντσβάρος από την Πρωτοχρονιά με deal που αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο ο Βάργκα θα γίνει η δεύτερη μεταγραφή της ΑΕΚ μετά τον Γκεοργκίεφ.