«Ο Βασίλιε Μίτσιτς αφήνει τα 18 εκατομμύρια της Χάποελ αφού έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό» σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα

Το “σίριαλ” για το μπασκετικό μέλλον του Βασίλιε Μίτσιτς συνεχίζεται και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ο Σέρβος γκαρντ είχε “όχι” σε μυθική πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ, για να παίξει στον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει το “Sportando”, ο Βασίλιε Μίτσιτς έχει δεχθεί μυθική πρόταση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ ύψους 18 εκατομμυρίων για τρία χρόνια. Σύμφωνα όμως με τον δημοσιογράφο του ιταλικού Μέσου, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, ο παίκτης έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό.

