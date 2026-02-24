Αθλητικά

Ο Βασίλης Φωτιάς διαιτητής του Λεχ Πόζναν – Κουόπιο στο Conference League

Ακόμα ένας ορισμός για τον Έλληνα διαιτητή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει εκπροσώπηση και στα πλέι οφ του Conference League, αφού ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς επιλέχθηκε από την UEFA να σφυρίξει επαναληπτικό αγώνα για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση στην Πολωνία μεταξύ της Λεχ Πόζναν με τη φινλανδική Κουόπιο, για τα τα πλέι οφ του Conference League (26/2, 22:00).

Ο 36χρονος διεθνής θα έχει βοηθούς τους Μεϊντάνα και Παπαδάκη, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Τσακαλίδης και στο VAR θα βρίσκονται ο Ευαγγέλου με βοηθό τον Ζαμπαλά.

Η ομάδα του Πόζναν είχε νικήσει στο πρώτο ματς στη Φινλανδία με 2-0.

