Ο Βασίλης Σπανούλης σκέφτεται να παραιτηθεί από τη Μονακό

Εξαντλείται η υπομονή του Έλληνα προπονητή
Ο Βασίλης Σπανούλης
Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με όνειρα για τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία πέρυσι έφτασε για πρώτη φορά στον τελικό της Euroleague.

Τα πράγματα, όμως, πήραν τελείως διαφορετική τροπή μέσα στη σεζόν λόγω των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Μονακό, με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει σκέψεις αποχώρησης από την ομάδα.

Ακόμα δεν έχει πάρει κάποια οριστική απόφαση, αλλά σίγουρα το ενδεχόμενο παραίτησης περνάει από το μυαλό του.

Ο Έλληνας προπονητής είναι ιδιαίτερα προβληματισμός με τα εξωαγωνιστικά θέματα που αντιμετωπίζει η Μονακό, τα οποία φαίνεται ότι επηρεάζουν πολύ και τα αποδυτήρια της ομάδας.

Η επόμενη υποχρέωση της Μονακό στο γαλλικό πρωτάθλημα είναι κόντρα στην Σολέ (07/03) ενώ για την Euroleague θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό (12/03).

Δεν αποκλείεται, μετά από αυτά τα παιχνίδια, ο Βασίλης Σπανούλης να πάρει κάποια απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Kill Bill ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων τον Νοέμβριο του 2024 και τους οδήγησε στο δεύτερο Final Four και τον πρώτο τελικό της ιστορίας  τους.

Τη φετινή σεζόν το ρεκόρ της Μονακό στην Euroleague είναι 16-14 και βρίσκεται στη 10η θέση, μετρώντας 7 ήττες στα τελευταία 8 παιχνίδια της.

