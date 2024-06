Ο Βασίλης Σπανούλης στο «στόχαστρο» της Μπάγερν Μονάχου

Η Μπάγερν Μονάχου πήρε ξαφνικό “διαζύγιο” με τον Πάμπλο Λάσο και πλέον ψάχνει τον επόμενο προπονητή της. Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται στη λίστα των Βαυαρών.

Σύμφωνα με “τιτίβισμα” Γερμανών δημοσιογράφων, ο Μπάγερν Μονάχου και Βασίλης Σπανούλης είχαν μια πρώτη επαφή, για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Όπως πάντως τονίζεται, ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση σχετικά με το ποιος θα είναι ο διάδοχος του Πάμπλο Λάσο, αφού η συγκεκριμένη εξέλιξη αιφνιδίασε τον σύλλογο.

Θυμίζουμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης ετοιμάζεται να οδηγήσει την Εθνική μπάσκετ στο Προολυμπιακό τουρνουά, αλλά δεν βρίσκεται σε σύλλογο ομάδας, αποχωρώντας από τον πάγκο του Περιστερίου, μετά από μια επιτυχημένη διετία.

According to @RobertHeusel and myself Vassilis Spanoulis is one candidate at Bayern. There has been contact. But still no decision. pic.twitter.com/JUMBKiEnLM