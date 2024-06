Ο Βινίσιους κορυφαίος της χρονιάς στο Champions League – Τέσσερις παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στην καλύτερη 11άδα

Τα… σήκωσε όλα η Ρεάλ Μαδρίτης. Παίκτης της χρονιάς στο Champions League αναδείχθηκε ο Βινίσιους, ενώ κορυφαίος νέος παίκτης ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Τέσσερις παίκτης της «βασίλισσας» στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης.

H επιτροπή των Τεχνικών Παρατηρητών της UEFA ανακήρυξε το Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, ως τον παίκτη της σεζόν 2023/24 UEFA Champions League.

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έκανε μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις για τη Ρεάλ Μαδρίτη σε όλη τη νικηφόρα διαδρομή της, σημειώνοντας έξι γκολ συνολικά, συμπεριλαμβανομένου εκείνου στον τελικό εναντίον της Ντόρτμουντ.

Ο Βινίσιους έκανε 10 εμφανίσεις, είχε 901 λεπτά , 6 γκολ, 5 ασίστ, διένυσε απόσταση 99,3 χλμ και είχε τελική ταχύτητα 34,7 χλμ./ώρα

Επίσης ο Άγγλος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στο Champions League 2023/24.

Ο Μπέλιγχαμ πραγματοποίησε είχε μία ονειρική σεζόν-ντεμπούτο στην ισπανική πρωτεύουσα, με αποκορύφωμα τον θρίαμβο του Σαββάτου στο Champions League εναντίον της πρώην ομάδας του, Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Μπέλιγχαμ έκανε 11 εμφανίσεις, είχε 993 λεπτά, 4 γκολ, 5 ασίστ, είχε 90,5% ακρίβεια πάσας και διένυσε απόσταση 117,5χλμ.

Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA’s Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc