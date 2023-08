Οριστική θα πρέπει να θεωρείται η μετεγγραφή του Χάρι Κέιν στην Μπάγερν Μονάχου, αφού ο Άγγλος επιθετικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους “Βαυαρούς”.

Η Μπάγερν Μονάχου είχε φθάσει σε συμφωνία με την Τότεναμ για τη μετεγγραφή του Κέιν και απέμεναν τα τυπικά, με τον αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας να περνάει από ιατρικές εξετάσει και να βάζει την υπογραφή του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ελπίζει μάλιστα να κάνει και ντεμπούτο στο ματς τίτλου με τη Λειψία στο γερμανικό σούπερ καπ, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, αφού δεν κατέκτησε τίποτα με την Τότεναμ.

BREAKING: Harry Kane has completed his medical and signed his contract with Bayern Munich. ✍️



He is hoping to be available to face RB Leipzig in the DFL-Supercup later today. 🏆 pic.twitter.com/sgpuwUHLDH