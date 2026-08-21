O χάρτης των τηλεοπτικών μεταδόσεων: Πού θα δείτε Super League, Premier League, La Liga και Serie A

H Super League και τα περισσότερα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στην Ευρώπη κάνουν σέντρα το τριήμερο (21-23/8/2026). Που θα δείτε την ποδοσφαιρική δράση της σεζόν 2026-27.

Το πρωτάθλημα της Super League ξεκινάει το προσεχές Σαββατοκύριακο (22-23/8/2026), με τους Έλληνες φιλάθλους να έχουν τρεις τρόπους για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

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Τα εντός έδρας παιχνίδια ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, Παναιτωλικού, Βόλου και Κηφισιάς θα μεταδίδονται από την Cosmote TV, όπως και την περασμένη σεζόν.

Τα εντός έδρας παιχνίδια ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, Ατρομήτου, Λεβαδειακού και Καλαμάτας θα μεταδίδονται από τη Nova.

Τέλος, οι εντός έδρας αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή θα μεταδίδονται από το SPORT FM TV.

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Ο τηλεοπτικός χάρτης της Super League 2026/27

COSMOTE TV

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΟΦΗ

Παναιτωλικός

Βόλος

Κηφισιά

NOVA

ΠΑΟΚ

Άρης

Αστέρας AKTOR

Ατρόμητος

Λεβαδειακός

Καλαμάτα

ΣΠΟΡ FM TV

Παναθηναϊκός

Ηρακλής

Το Κύπελλο Ελλάδας Superbet και το Super Cup Superbet μεταδίδεται από το ΣΠΟΡ FM TV.

Που παίζουν μπάλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Όσον αφορά τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, η Premier League παραμένει και φέτος στη Nova. Οι φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν πέντε διεθνείς Έλληνες παίκτες στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Τον Χρήστο Τζόλη στην Άρσεναλ, τον Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, τον Κωνσταντή Τζολάκη στη Χαλ και τους Κωστούλα-Τζίμα στην Μπράιτον.

Η Championship μεταδίδεται από την Cosmote TV. Η Cosmote TV διατηρεί επίσης τα δικαιώματα των League 1 και League 2, προβάλλοντας τους αγώνες που διατίθενται για διεθνή μετάδοση, καθώς και τα play offs ανόδου.

Η ιταλική Serie A θα μεταδίδεται από την Cosmote TV, όπως και η ισπανική La Liga. Στο ιταλικό πρωτάθλημα, οι Έλληνες φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη με τη Ρόμα και του Τάσου Δουβίκα με την Κόμο.

Η Bundesliga θα μεταδίδεται από τη Nova, με την Ντόρτμουντ να είναι η αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς εκεί θα αγωνίζονται από φέτος οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Το πορτογαλικό πρωτάθλημα θα είναι στην Cosmote, απ’ όπου θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.

H Cosmote έχει για ακόμα μία σεζόν, φυσικά, το Champions League, το Europa League και το Conference League. Ένα παιχνίδι του Champions League θα μεταδίδεται κάθε Τετάρτη από το MEGA, ενώ ένα παιχνίδι από Europa League ή Conference League θα μεταδίδεται την Πέμπτη από τον ANT1.

NOVA

Premier League

Bundesliga

Eredivisie (Ολλανδία)

COSMOTE TV

Serie A

La Liga

Liga Portugal

Champions League

Europa League

Conference League

*Το γαλλικό πρωτάθλημα δεν έχει ακόμα τηλεοπτική στέγη.