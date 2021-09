Ο Αχμέντ Χασάν συνεχίζει την καριέρα του στην Κόνιασπορ και θέλησε να στείλει.. αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.

Ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Αχμέντ Χασάν στην Κονιασπόρ, καθώς ο Αιγύπτιος επιθετικός πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο, φεύγοντας από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός φροντίζει να ευχαριστήσει άπαντες στον Ολυμπιακό, με μήνυμα του μέσα από τα social media.

«Σε όλους στον Ολυμπιακό: θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα! Πέρασα τρία υπέροχα χρόνια στην Ελλάδα και με μεγάλη μου λύπη πρέπει να πω αντίο. Αγαπητοί οπαδοί, δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια την αγάπη που έχω για εσάς. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη την υποστήριξη και την αγάπη», ανέφερε ο Χασάν στο “τιτίβισμα” του.

to everyone at @olympiacosfc , I would like to say thank you for everything! It has been incredible 3 years in Greece and it’s with sadness that I must say goodbye.

Dear fans,i can’t even put into words the love i have for you.thank you from my heart for all the support and love. pic.twitter.com/Jk0yvMBXpq