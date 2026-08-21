Ο Χέιζ-Ντέιβις προπονήθηκε στο ΟΑΚΑ στις 6 το πρωί

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις προετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο με τον Παναθηναϊκό, όπου θέλει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερος, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε ανάρτηση στα social media, οπού δούλευε σκληρά στο ΟΑΚΑ στις 6 το πρωί, με τον Χέιζ-Ντέιβις να δείχνει τη διάθεσή του για δουλειά ενόψει της δεύτερης σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο πρώην NBAερ αναμένεται να ηγηθεί της νέας ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος είναι εξαιρετικά πιθανόν να τον χρησιμοποιήσει και στη θέση “3”.