Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήγε στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο ΣΕΦ με τον Παναθηναϊκό για την 29η αγωνιστική της Euroleague και στο γήπεδο βρέθηκε και ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που γέμισαν το ΣΕΦ, εντόπισαν αμέσως τον Μεντιλίμπαρ στο γήπεδο και τον αποθέωσαν για τη συμβολή του στην πορεία της ομάδας τόσο στη φετινή Super League, όσο και στην περσινή ευρωπαϊκή πορεία μέχρι την κατάκτηση του Conference League.

Ο Ισπανός τεχνικός άκουσε τον κόσμο να φωνάζει το όνομά του και στο μπασκετικό ΣΕΦ, ενώ πολλοί ήταν και οι οπαδοί που έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

.@olympiacosfc coach Jose Luis Mendilibar is here for the derby!#RivalrySeries pic.twitter.com/ESNWW7YTKz