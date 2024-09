Ο Χουάν Τοσκάνο Άντερσον ξέσπασε ξανά κατά της Euroleague και «τιμωρήθηκε» από τη Μάλαγα

Ο πρώην παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και πρωταθλητής του NBA, Χουάν Τοσκάνο Άντερσον, τα έχει βάλει με τη Euroleague και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά η… απάντηση ήταν “πληρωμένη” από τη Μάλαγα.

Μετά από 200 παιχνίδια στο NBA, ο Χουάν Τοσκάνο Άντερσον έχει βρεθεί στη G League και αντιμετώπισε την ισπανική Μάλαγα στο πλαίσιο του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, μιλώντας απαξιωτικά για τη Euroleague και την Ισπανία, τόσο πριν τον αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια, σε ένα τάιμ άουτ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ακούστηκε να λέει: «Δεν θέλουμε να παίξουμε στην κ@@@ Euroleague, ούτε στην κ@@@ ACB, θέλουμε να παίξουμε στο ΝΒΑ και να βγάλουμε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια». Το μόνο που κατάφερε όμως στο παρκέ, ήταν να… υποταχθεί στη Μάλαγα, που έκανε “περίπατο” κόντρα στην ομάδα της G League, κατακτώντας το τρόπαιο με 75-60.

Not even close lol. He his is a low percentage to think this https://t.co/VMvgBhywWT