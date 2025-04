Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού υπέγραψε φανέλα του Ολυμπιακού, που του εμφάνισε πιτσιρικάς φίλος του μπάσκετ

Το πρόγραμμα One Team της Euroleague Basketball και η Motorola έφεραν την 1η Απριλίου στην Αθήνα την πρωτοβουλία τους, “Bouncing for Good” και οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Δημήτρης Μωραΐτης του Παναθηναϊκού, αλλά και Σακίλ ΜακΚίσικ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης του Ολυμπιακού, βρέθηκαν σε σχολείο στον Κολωνό και έδωσαν χαρά σε μικρούς φίλους του μπάσκετ.

Όπως ανέφερε και η ενημέρωση της Euroleague, συγκεκριμένοι αθλητές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, “ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μοιραστούν το πάθος τους για το παιχνίδι και να ενθαρρύνουν τους νεαρούς συμμετέχοντες”. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ όμως, έκανε κάτι παραπάνω, σε αυτή την… κατεύθυνση.

Ο Ισπανός διεθνής φόργουορντ των “πρασίνων” βρέθηκα μπροστά σε έναν πιτσιρικά φίλο του Ολυμπιακού και δεν του χάλασε το χατήρι!

Τη στιγμή που υπέγραφε αυτόγραφα, ο Χουάντσο αντίκρυσε μια φανέλα του Ολυμπιακού και ρώτησε τον πιτσιρικά που τον κρατούσε: “Αυτή είναι του Ολυμπιακού, είσαι εντάξει με αυτό;”

Juancho Hernangomez was a fan favourite for the kids at an elementary school downtown Athens, where the EuroLeague One Team hosted the “Bouncing for Good” event. He even signed an Olympiacos jersey & said “that’s our enemy, but it’s Sasha’s (Vezenkov jersey), he is a friend”. pic.twitter.com/agVgvcBPuA