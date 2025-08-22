Ο Χουλιάν Κουέστα αποχωρεί από τον Άρη και ο Σωκράτης Διούδης ετοιμάζεται να επιστρέψει στους Θεσσαλονικείς

Ο Χουλιάν Κουέστα γυρίζει… σελίδα και βάζει τέλος στην πορεία του στον Άρη! Ο έμπειρος Ισπανός τερματοφύλακας θα αποτελέσει και τυπικά παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς, έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στο “Βικελίδης”.

Ο Χουλιάν Κουέστα πετάει σήμερα (22.08.2025) για την Τουρκία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Αντάλιασπορ, με την οποία ο Άρης έδωσε τα χέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός τερματοφύλακας αποκτήθηκε από τον Άρη το καλοκαίρι του 2018, καταγράφοντας έκτοτε, 224 συμμετοχές, κρατώντας την εστία του ανέπαφη σε 94 ματς.

Ο Άρης φαίνεται πως θα καλύψει το κενό που δημιουργείται κάτω από τα γκολπόστ, με την απόκτηση του Σωκράτη Διούδη! Ο 32χρονος τερματοφύλακας -ο οποίος πριν από μερικές μέρες βρέθηκε κοντά στην ΑΕΛ- φέρεται να είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα για χάρη της ομάδας από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπριζ (Βέλγιο), Πανιώνιο, Παναθηναϊκό και Ζαγκλέμπιε (Πολωνία), πέρασε την περασμένη σεζόν στην Τουρκία και στην Γκαζιαντέπ, με την οποία αγωνίστηκε συνολικά σε 36 παιχνίδια. Με την πρώτη ομάδα του Άρη «μέτρησε» συνολικά 80 εμφανίσεις.