Ο Χρήστος Μανδάς έκανε “άλμα” στην καριέρα του από τον ΟΦΗ στη Λάτσιο και ο ιταλικός σύλλογος του έδωσε φανέλα βασικού στο μεγάλο ντέρμπι της πρωτεύουσας με τη Ρόμα για το Κύπελλο Ιταλίας.

Μία μοναδική στιγμή για τον Χρήστο Μανδά, αφού θα κάνει ντεμπούτο ως βασικός με τη φανέλα της Λάτσιο, σε ένα παιχνίδι που θα έχει όλους τους προβολείς πάνω του στην Ιταλία, εξαιτίας και της μεγάλης αντιπαλότητας με τη Ρόμα.

Ο 22χρονος τερματοφύλακας πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τον προπονητή του, Μαουρίτσιο Σάρι και θα έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του σε ένα σπουδαίο ματς, αλλά και -γιατί όχι- να διεκδικήσει φανέλα βασικού γενικότερα στην ομάδα της Ρώμης.

🦅 Here is our starting lineup for #LazioRoma!



📌 #Mandas gets first-ever start

📌 #Romagnoli returns in the backline

📌 #Cataldi as the regista#TheLaziali | #ForzaLazio | #CoppaItalia | #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/O6JZDHN03B