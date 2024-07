Ο Χρήστος Τζόλης ανακοινώθηκε από την Μπριζ

Παίκτης της Μπριζ είναι κι επίσημα ο Χρήστος Τζόλης. Η βελγική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Έλληνα επιθετικού από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Η Μπριζ παρακολουθούσε πολλά χρόνια τον Χρήστο Τζόλη, με τους ανθρώπους της βελγικής ομάδας να ασχολούνται μαζί του από τότε που ο Έλληνας ποδοσφαιριστής φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Η μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού κόστισε στους Φλαμανδούς 6 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τζόλη να υπογράφει συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τους πρωταθλητές Βελγίου που θα αγωνιστούν στο League stage του Champions League.

Double tap to make transfer official. Welcome, Christos Tzolis! 🌟🇬🇷 pic.twitter.com/oyLa6C4XAj