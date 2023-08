O Χρήστος Τζόλης σημείωσε τα πρώτα του γκολ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας με τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Μετά το γκολ του στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ σε αγώνα κυπέλλου, ο Χρήστος Τζόλης σημείωσε ακόμα δύο τέρματα, αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στο 68ο λεπτό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Έλβεσμπεργκ και με δύο γκολ στο 70ό λεπτό με εκτέλεση πέναλτι και στο 79′ διαμόρφωσε το τελικό 0-5.

Δείτε τα γκολ του Τζόλη:

This is how Christos Tzolis scored his second goal in this match. Assist: Dennis Jastrzembski



🇩🇪Elversberg 0-5 Fortuna Dusseldorf pic.twitter.com/FopFgbDos9