Ο Χρήστος Τζόλης είχε μία άτυχη στιγμή στο ζέσταμα της Νόριτς στην Αγγλία, αφού ένα σουτ του χτύπησε οπαδό της ομάδας του, που βρισκόταν στην εξέδρα του γηπέδου.

Η μπάλα έφυγε με δύναμη από τα πόδια του και κατέληξε στην εξέδρα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ένας άνθρωπος, γεγονός που έκανε τον Τζόλη να νιώσει πολύ άσχημα.

Για το λόγο αυτό ζήτησε να ανέβει ο ίδιος στην εξέδρα και να δώσει στον άτυχο οπαδό, μία φανέλα του από τη Νόριτς, με το περιστατικό και καταγράφεται και σε κάμερα, με αποτέλεσμα να γίνει viral στην Αγγλία.

Tzolis hit a fan in the warm up with a shot, then asked to come into the stand and give them a shirt to apologise. Good gesture #NCFC 💛💚 pic.twitter.com/kGQEkhogNo