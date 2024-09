Ο Χρήστος Ζαφείρης πέτυχε γκολ με εξωτερικό φάλτσο στον αγώνα της Σλάβια Πράγας

Ο Χρήστος Ζαφείρης σκόραρε ένα ωραίο γκολ με το εξωτερικό φάλτσο στον αγώνα της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Μποέμιανς, κάνοντας το 4-0 για την ομάδα του.

Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με τον διεθνή Έλληνα μέσο να πετυχαίνει ένα όμορφο γκολ χρησιμοποιώντας εξωτερικό φάλτσο, στην αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας απέναντι στην Μποέμιανς.

Με αυτό τον τρόπο ο 21χρονος ποδοσφαιριστής έκανε το 4-0 στην αναμέτρηση, δίνοντας στην ομάδα του διαστάσεις θριάμβου.

CHRISTOS ZAFEIRIS 🇬🇷(2003) WITH A GREAT FINISH FOR THE FOURTH!!!pic.twitter.com/tRk9m3SogP