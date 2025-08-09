Ο Χρήστος Ζαφείρης πέτυχε τρομερό γκολ με την Σλάβια Πράγας και ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το μεγάλο «μπαμ» με τον διεθνή μέσο

Εν μέσω έντονης φημολογίας για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για την απόκτησή του και δημοσιευμάτων για σχετική πρόταση, ο Χρήστος Ζαφείρης παραμένει παίκτης της Σλάβια Πράγας και κάνει το… καθήκον του, βοηθώντας την ομάδα στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Ο Χρήστος Ζαφείρης πήρε φανέλα βασικού στο τέταρτο παιχνίδι της Σλάβια στο πρωτάθλημα Τσεχίας, κόντρα στην Τέπλιτσε και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, στη νίκη με 3-0 της ομάδας του.

Ο 22χρονος διεθνής μέσος πήρε την μπάλα από τη γωνία της περιοχής από τα αριστερά και με ένα δυνατό σουτ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου τερματοφύλακα για το 2-0 των γηπεδούχων. Αυτό είναι το δεύτερο γκολ που πέτυχε φέτος, καθώς σκόραρε και στην πρεμιέρα με τη Χράντετς Κράλοβε.

Tebe vyjeslim taky



CHRISTOS ZAFEIRIS #skstep pic.twitter.com/ttJPuUsOBz — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 9, 2025

Το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη φιγουράρει σε περίοπτη θέση στη λίστα, με τον 22χρονο Έλληνα διεθνή να έχει απασχολήσει πρόσφατα και τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με την τσέχικη ιστοσελίδα “infotbal” ο “Δικέφαλος” έκανε πρόταση ύψους εννέα εκατομμυρίων ευρώ για τον Χρήστο Ζαφείρη (!), όμως η Σλάβια απάντησε αρνητικά. Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα, η ομάδα της Τσεχίας αρχίζει να αλλάζει στάση, ακούγοντας τα “θέλω” του παίκτη (φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ).

Να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ φέρεται να προσφέρει στο παίκτη συμβόλαιο με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο, σχεδόν τριπλάσιες αποδοχές σε σχέση με τη Σλάβια.