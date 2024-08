Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου ευστόχησε σε ένα αδιανόητο σουτ στο Ελλάδα – Κροατία για το Eurobasket U16

Η Ελλάδα νίκησε άνετα με 77-63 την Κροατία στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket U16, με τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Εθνική Παίδων.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου έκανε ένα εκπληκτικό double double με 33 πόντους και 12 ριμπάουντ, οδηγώντας την Ελλάδα στο 2/2 στον όμιλο του Eurobasket U16, αλλά παράλληλα πέτυχε και το καλάθι του τουρνουά.

Στη λήξη του χρόνου και μετά από ένα άστοχο σουτ των Κροατών, ο Χατζηλάμπρου πέταξε την μπάλα από τη μία μπασκέτα στην άλλη και κατάφερε να σκοράρει, για ένα αδιανόητο τρίποντο για την Εθνική Παίδων της Ελλάδας.

🚨🤯 FULL-COURT BUZZER-BEATER! 🤯🚨



Chrysostomos Chatzilamprou with the shot of a lifetime for the hosts Hellas! 🇬🇷#U16EuroBasket pic.twitter.com/bG3PAfjkQ8