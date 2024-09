Ο υπεράνθρωπος Μόντο Ντουπλάντις έτρεξε τα 100 μέτρα σε 10:37

Ο Μόντο Ντουπλάντις είναι ο καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών, ωστόσο θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει και στα 100 μέτρα.

Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν σταματάει να σπάει το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ, έχει περάσει τα 6.25μ. και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να ανεβάσει τον πήχη ακόμα ψηλότερα.

Ο Σουηδός υπεραθλητής είναι εξαιρετικός, πάντως, και στα 100 μέτρα. Το βράδυ της Τετάρτης (4/9.2024) ο Μόντο Ντουπλάντις συμμετείχε σε μία ιδιαίτερη κούρσα, καθώς έτρεξε 100 μέτρα στη Ζυρίχη με αντίπαλο τον 400άρη Κάρστεν Βάρχολμ.

10.37! MONDO DUPLANTIS TAKES DOWN KARSTEN WARHOLM IN THE 100M EXHIBITION RACE IN ZURICH.



10.47 FOR WARHOLM IN SECOND.



Full broadcast replay here ➡️ https://t.co/tiV2ZWlxpm pic.twitter.com/gRSB8Mw20w