Μετά το δεύτερο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και αφού συμμετείχε στο Summer League με τους Μπόστον Σέλτικς, ο Ζακ Όγκαστ υπέγραψε στην Ολίμπια Τσεντεβίτα, με την οποία και ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν.

Ο Ελληνοαμερικανός σέντερ ήταν εντυπωσιακός στο Super Cup της Σλοβενίας κόντρα στην ΚΡΚΑ και τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 14 ριμπάουντ και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ως εκ τούτου, αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης, καθώς οδήγησε την Τσεντεβίτα μέχρι και την κατάκτηση του τροπαίου και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στη Σλοβενία.

.@ZachEliAuguste has been named the MVP of the 2021 Slovenian Super Cup!#ZmajevoSrce pic.twitter.com/G7aUnXkrnE