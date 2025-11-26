Αθλητικά

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από την Παρτίζαν

Ο κορυφαίος Σέρβος προπονητής αποφάσισε να αποχωρήσει από την Παρτίζαν μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

“Βόμβα” στην Παρτίζαν και γενικότερα στην Euroleague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της σερβικής ομάδας, λίγες ώρες μετά τη συντριβή από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της σερβικής Mozzart, o Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να παραιτηθεί, με τους Σέρβους να υποστηρίζουν ότι απομένει η συζήτηση των ανθρώπων της Παρτίζαν με τον 65χρονο προπονητή.

Ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη υπέβαλε την παραίτηση του στη διοίκηση του σερβικού συλλόγου, μετά την τραγική εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου γνώρισε τη συντριβή με 91-69.

Η Παρτίζαν δεν λέει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα στη φετινή Euroleague, έχοντας ρεκόρ 4-9 μετά από 13 αγωνιστικές και απέχοντας πολύ από τις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ.

Οι Σέρβοι έχουν γνωρίσει 3 σερί ήττες στη διοργάνωση και η γενικότερη εικόνα τους είναι απογοητευτική με βάση τους στόχους που είχε θέσει η Παρτίζαν στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά και το μπάτζετ που έχει.

To θέμα Ομπράντοβιτς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το διοικητικό συμβούλιο της Παρτίζαν, με επικεφαλής τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, θα αποφασίσει για το αν θα κάνει δεκτή την παραίτηση Ζοτς ή όχι και αν θα μπει η σερβική ομάδα στην διαδικασία ανεύρεσης νέου προπονητή.

Αθλητικά
