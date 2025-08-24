Αθλητικά

Ο Ζίνι αποχώρησε τραυματίας και δακρυσμένος από το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, αγωνία ενόψει Άντερλεχτ

Ένας ακόμα σημαντικός "πονοκέφαλος" για Μάρκο Νίκολιτς, ενόψει Άντερλεχτ
Ο Ζίνι της ΑΕΚ (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Αγωνία επικρατεί στην ΑΕΚ με τον Ζίνι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός -για την 1η αγωνιστική της Super League- λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς της Ένωσης με την Άντερλεχτ, στην OPAP Arena.

Ο διεθνής φορ από την Ανγκόλα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού λίγο μετά το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης και θεωρείται αμφίβολος για τον «τελικό» την ερχόμενη Πέμπτη (28.08.2025, 21:00).

Μάλιστα, ο Ζίνι έδειξε να αποχωρεί συγκινημένος από τον αγωνιστικό χώρο και με δάκρυα στα μάτια. Θυμίζουμε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του για το ματς με τους Βέλγους, τους Περέιρα, Μάνταλο και Μαρσιάλ.

