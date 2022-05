Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται στα Τίρανα, όπου η Ρόμα θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στον τελικό του Europa Conference League και στη συνέντευξη Τύπου συνέβη ένα αστείο περιστατικό.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε ακουστικά για να του μεταφράζουν από ξένες γλώσσες και δεν κατάλαβε ότι ένας Αλβανός δημοσιογράφος, του έκανε ερώτηση στα αγγλικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού περίμενε να του γίνει λοιπόν η μετάφραση, έβγαλε στη συνέχεια τα ακουστικά και είπε: «Στ’ αγγλικά μιλούσες;», προκαλώντας το γέλιο στην αίθουσα.

“I thought you were speaking in Albanian!” 😂



Jose Mourinho’s brilliant translation mix up 🤦‍♂️#UECLfinal pic.twitter.com/UOThL90bq3