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Αθλητικά

Ο Ζοσέ Μουρίνιο με μαυρισμένο μάτι στο φιλικό της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Σάλκε

Τι συνέβη και ο Πορτογαλος προπονητής είχε αυτή την εικόνα
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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H Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στη Βεστφαλία για να αντιμετωπίσει τη Σάλκε, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της γι’ αυτό το καλοκαίρι, με την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο να ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στη La Liga στις 22 του Αυγούστου, λόγω ξεκούρασης των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν στο Μουντιάλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-0 την Σάλκε (Εμπαπέ 6’, Χάουσεν 20’, Έσπι 57’), αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή όλων ήταν η εικόνα του Ζοσέ Μουρίνιο και πιο συγκεκριμένα, το δεξί του μάτι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των “μερένγκες” εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι, κάτι που έκανε τους φίλους των Ισπανών να… απορούν.

Ο 63χρονος προπονητής όμως, τοποθετήθηκε επί του θέματος, δίνοντας μια πιο απλή εξήγηση: “Μια μπάλα στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Αν δεν φορούσα τα γυαλιά, πιθανότατα δεν θα είχε συμβεί καν. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί πολύ χειρότερα”.

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