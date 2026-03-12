Οδεύει προς Μπερναμπέου το Finalissima, πιέζει για αλλαγή η Ομοσπονδία της Αργεντινής

Η νικήτρια του Euro, Ισπανία, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Μουντιάλ, Αργεντινή, στο Finalissima, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο Κατάτ, στο στάδιο Λουσάιλ, όμως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Μπερναμπέου μοίαζει το πιο πιθανό στάδιο διεξαγωγής.

Η Ισπανία πρότεινε το Μπερναμπέου για τη διεξαγωγή του Finalissima και η πρόταση φαίνεται να είναι κοντά στην υλοποίηση, όμως η Ομοσπονδία της Αργεντινής πιέζει για νέα αλλαγή πλάνων.

Αφού η προοπτική του Κατάρ έχει απομακρυνθεί, μετά την ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για αναστολή όλων των τουρνουά, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Με το Κατάρ να χάνει έδαφος λοιπόν, η UEFA και η Conmebol εξέτασαν πολλές περιοχές. Το Μαϊάμι και το Λονδίνο ξεχώρισαν αρχικά, αλλά γρήγορα για διαφορετικούς λόγους δεν προχώρησαν.

Το Μπερναμπέου φαίνεται ότι είναι κοντά στη διοργάνωση του Finalissima που είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 27 Μαρτίου, όμως η Ομοσπονδία της Αργεντινής θέλει να μη γίνει ο τελικός στην Ισπανία, για να μην έχει προβάδισμα η «φούρια ρόχα» στην αναμέτρηση κόντρα στους «Αλμπισελέστε».