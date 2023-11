Δυο μήνες περίπου πέρασαν από τη στιγμή που ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος άφησε την Μπενφίκα για την Νότιγχαμ Φόρεστ και πλέον ήρθε η ώρα για τον Έλληνα πορτιέρε, να “γράψει” τον αριθμό “1” στις συμμετοχές του στην Premier League.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος φόρεσε… φανέλα βασικού την Κυριακή (05/11) για το ντεμπούτο του στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Έλληνας πορτιέρε κάθισε κάτω από τα γκολπόστ στο εντός έδρας ματς της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Άστον Βίλα, για την 11η αγωνιστική της Premier League, “μετρώντας” έτσι την πρώτη του συμμετοχή στην ομάδα.

Με το “Odysseas” και το νούμερο 23 στην φανέλα του ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας. Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Στίβεν Κούπερ: Βλαχοδήμος, Μανγκάλα, Σανγκαρέ, Αβονίγι, Γκιμπς-Γουάιτ, Τόφολο, Ντομίνγκες, Νιακατέ, Ελάνγκα, Μουρίγιο, Άινα.

