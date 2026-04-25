ΟΦΗ: Έξαλλοι πανηγυρισμοί στην Κρήτη για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

«Πάρτι» μέχρι πρωίας στο Ηράκλειο της Κρήτης για τη μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ
O ΟΦΗ νίκησε με 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και οδήγησε σε έξαλλους πανηγυρισμούς σε όλη την Κρήτη, για την ιστορική επιτυχία της ομάδας του νησιού.

Ειδικά στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι οπαδοί του ΟΦΗ ξέσπασαν στο φινάλε του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ και βγήκαν αμέσως στους δρόμους για να γιορτάσουν την κατάκτηση του τροπαίου.

Η νύχτα αναμένεται να γίνει… μέρα για τους Κρητικούς στο Ηράκλειο, αφού το “πάρτι” ξεκίνησε λίγο πριν τις 12 μ.μ. με καπνογόνα και συνθήματα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την άφιξη των θριαμβευτών του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Φοβερές εικόνες από την Κρήτη.

