ΟΦΗ: Φούντας και Ισέκα προπονήθηκαν ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ευχάριστα νέα για τον Χρήστο Κόντη πριν τη μάχη για την κατάκτηση του Κυπέλλου
Ο Φούντας με τη φανέλα του ΟΦΗ/ EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον τελικό του Κυπέλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/04/26, 20:30) και ο Χρήστος Κόντης είδε τον Ταξιάρχη Φούντα και τον Λέγια Ισέκα να προπονούνται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Φούντας είχε υποστεί ένα χτύπημα στην τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι με το Λεβαδειακό, ενώ ο Ισέκα τη Μεγάλη Τρίτη αισθάνθηκε ενοχλήσεις, που μέχρι πρότινος τον κρατούσαν μακριά από τις προπονήσεις του ΟΦΗ.

Οι Μπόρχα Γκονζάλεθ και Γιάννης Χριστόπουλος προπονήθηκαν ατομικά με τον Έλληνα στόπερ πιθανότατα να προλαβαίνει τον τελικό, ενώ ο Ισπανός μπακ είναι στο όριο για να προλάβει το μεγαλύτερο παιχνίδι της χρονιάς για τους Κρητικούς.

Η επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση είναι την Πέμπτη (23/04/26, 17:30), ενώ η τελευταία προπόνηση της ομάδας του Κόντη θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό μία μέρα (24/04/26) πριν τη σέντρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Πιο δημοφιλή
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
