Αθλητικά

ΟΦΗ: H αποστολή των Κρητικών για τον πρώτο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Οι Κρητικοί θέλουν να πάρουν ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία
Οι παίκτες του ΟΦΗ
Οι παίκτες του ΟΦΗ πανηγυρίζουν στο Super Cup / EUROKINISSI
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Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την αποστολή του για τον πρώτο αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην Κρήτη για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΟΦΗ, με την ομάδα του Χρήστου Κοντή να θέλει να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική ψυχολογία που έχει από την κατάκτηση του Super Cup, στοχεύοντας στην πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Νικολάου, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης

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Αθλητικά
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