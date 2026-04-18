ΟΦΗ – Λεβαδειακός 2-0: Νίκη για τους Κρητικούς και «φωτιά» στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8

Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κόντρα στο Λεβαδειακό και έφθασε στη νίκη με 2-0 στο Παγκρήτιο, βάζοντας “φωτιά” στη βαθμολογία των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στη Super League.

Με τον Λεβαδειακό να είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία των πλέι οφ με 22 βαθμούς, ο ΟΦΗ κατάφερε να τον πλησιάσει στους δύο βαθμούς, αφού τον υποχρέωσε στην πρώτη του νίκη στη δεύτερη φάση της σεζόν.

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς στο 37ο λεπτό του αγώνα και ο Τιάγκο Νους “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του στο 75ο λεπτό, βάζοντας τον ΟΦΗ για τα καλά στη “μάχη” για την 5η θέση της βαθμολογίας της Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπορεί να “κλέψει” το ευρωπαϊκό “εισιτήριο” και μέσα από το Κύπελλο Ελλάδας, αλλά ακόμη κι αν χάσει πλέον στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει “ζωντανή” και για την 5η θέση στα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις στο ΟΦΗ – Λεβαδειακός

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Γκονθάλεθ (8′ Αποστολάκης), Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (72′ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (82′ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (82′ Σενγκέλια), Νους (82′ Χατζηθεοδωρίδης), Σαλσέδο.



Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας (80′ Μανθάτης), Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Τσόκαϊ (71′ Συμελίδης), Κωστή (46′ Λαμαράνα), Μπάλτσι (46′ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (71′ Πεδρόσο), Όζμπολτ.